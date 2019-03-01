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    В Курской области оборот розничной торговли в январе вырос на 2,1%

    Сегодня, 08:31
    В Курской области оборот розничной торговли в январе вырос на 2,1%
    Оборот розничной торговли в январе вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Курскстат, данный показатель составил порядка 17,14 млрд рублей.
    В структуре оборота розничной торговли удельный вес непродовольственных товаров составил 51,1%, а пищевых продуктов, в том числе и напитков, – 48,9%, При этом продажа пищевых продуктов выросла на 2,9% в сравнении с январем 2018 года, непродовольственных товаров – на 1,5%.

     

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