В Курской области оборот розничной торговли в январе вырос на 2,1%

Оборот розничной торговли в январе вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Курскстат, данный показатель составил порядка 17,14 млрд рублей.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес непродовольственных товаров составил 51,1%, а пищевых продуктов, в том числе и напитков, – 48,9%, При этом продажа пищевых продуктов выросла на 2,9% в сравнении с январем 2018 года, непродовольственных товаров – на 1,5%.



