В этом году за медпомощью из-за укусов животными обратилось более 300 курян

В 2018 году на территории региона было зарегистрировано 86 случаев заболевания животных бешенством, в том числе крупного рогатого скота. С начала этого года выявлено семь случаев возникновения этого заболевания животных. Безусловно, в первую очередь опасность для людей представляют бездомные животные. Но главным разносчиком смертельной болезни по-прежнему остаются лисы.

В Курской области проводят мероприятия по борьбе с бешенством. Эпизоотическая обстановка в регионе в настоящее время находится под контролем, заверили в управлении ветеринарии по Курской области. Ответственные службы и органы муниципальной власти ведут профилактику. Основные меры — иммунизация и отстрел животных. Так, в прошлом году вакцинировано более 300 тыс. животных. Отстрел безнадзорных и диких животных проводился охотопользователями за пределами населённых пунктов. В прошлом году отстреляно 2344 красных лисиц, 12 енотовидных собак и один волк.

В этом году за медицинской помощью по поводу укусов животными к медикам обратилось более 300 курян. Необходимо запомнить, что каждый человек, подвергшийся нападению домашнего или дикого животного, даже если повреждение кажется незначительным, обязательно должен обратиться за медицинской помощью для осмотра, обработки раны и назначения антирабического лечения. В зависимости от повреждений врач назначит комбинированное лечение или вакцину по специальному курсу, который состоит из шести инъекций. Прививки против бешенства людям проводятся бесплатно.