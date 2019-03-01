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    Директор курской организации два месяца не платил зарплату работнику

    Сегодня, 09:26
    Директор курской организации два месяца не платил зарплату работнику
    Директор одной из Железногорских организаций стал фигурантом уоголовного дела. Руководитель ООО, занимающегося оптовой реализацией сантехнической продукции, свыше двух месяцев умышленно не выплачивал заработную плату одному из работников за период работы с июля по октябрь 2018 года. В результате перед потерпевшим образовалась задолженность на общую сумму более 55 тысяч рублей, - отметили в СУ СК России по Курской области.
    Расследованием занимается Железногорский МСО. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
    В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, изучают бухгалтерскую документацию. 

     

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