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    Памятник Ленину на Красной площади Курска отреставрируют в этом году

    Сегодня, 10:11
    Памятник Ленину на Красной площади Курска отреставрируют в этом году
    Герметизацию швов памятника Ленину на Красной площади Курска проведут в этом году. К такому решению пришли в комитете строительства Курской области после тщательного изучения вопроса по поручению врио губернатора Курской области Романа Старовойта. 
    Как пояснил заместитель губернатора Алексей Смирнов, герметизация швов между гранитными элементами отделки памятника позволит исключить его дальнейшее разрушение от постоянного атмосферного воздействия. Ориентировочная стоимость работ составит 200 тыс. рублей. К работам планируют приступить в мае. 
    Летом прошлого года ООО «Эксперт-Оценка» провело визуальное обследование памятника. Специалисты определили, что имеющиеся повреждения принципиально не влияют на общую несущую способность. Соответственно, памятник не может внезапно разрушиться или потерять устойчивость. 
    Опасность для окружающих могут представлять декоративные гранитные элементы отделки памятника, но для полной оценки требуется их демонтаж. Если потребуется заменить данные элементы, то только на гранит Токовского месторождения в Днепропетровской области (Украина). Из-за сложившейся политической ситуации с соседним государством пока это невозможно. В связи с этим для контроля за техническим состоянием памятника организуют постоянный мониторинг. 
    Памятник В.И. Ленину установлен в 1956 году и является объектом культурного наследия регионального значения. За это время ремонтно-реставрационные работы ни разу не проводились.

     

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