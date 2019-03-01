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    Курскэнерго в 2018 году сэкономило более 3 млн. кВт*ч электроэнергии

    Сегодня, 10:16
    Курскэнерго в 2018 году сэкономило более 3 млн. кВт*ч электроэнергии
    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2018 год. Суммарный эффект от ее выполнения составил 3,6 млн. кВт*ч.

    Основной объем экономии – 1,9 млн. кВт*ч – получен в результате выполнения организационных мероприятий: отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.

    948 тыс. кВт*ч сэкономлено благодаря выполнению технических мероприятий: замене проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередач (ЛЭП) и провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП), а также замене трансформаторов на энергосберегающие.

    Благодаря мероприятиям, направленным на снижение расходов электроэнергии на собственные нужды подстанции, а именно контролю отключения обогрева оборудования на подстанциях без постоянного обслуживающего персонала, удалось сэкономить 735 тыс. кВт*ч.

    Помимо этого, Курскэнерго снизило расход электроэнергии на хозяйственные нужды за счет замены ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные аналоги. Общий эффект от этой работы составил 32 тыс. кВт*ч.

    Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности направлена на снижение издержек при передаче электроэнергии, сокращение производственных потерь, что позволяет повысить качество и надежность электроснабжения потребителей Курской области.

     

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