В Курской области "девятка" съехала в кювет и врезалась в ЛЭП

В Беловском районе Курской области в последний день зимы, 28 февраляв аварии пострадала женщина. По информации ГИБДД, ДТП случилосб примерно в половину десятого вечера на 51 км автодороги «Обоянь – Суджа». 37-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21093 по каким-то причинам съехала с дороги в кювет, где врезалась в опору ЛЭП. В результате аварии женщина-водитель и её 40-летний пассажир получили ранения различной степени тяжести, их доставили в "Беловскую ЦРБ". Сегодня, 10:57 К списку новостей