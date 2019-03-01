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    В Курской области "девятка" съехала в кювет и врезалась в ЛЭП

    Сегодня, 10:57
    В Курской области
    В Беловском районе Курской области в последний день зимы, 28 февраляв аварии пострадала женщина. По информации ГИБДД, ДТП случилосб примерно в половину десятого вечера на 51 км автодороги «Обоянь – Суджа». 37-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21093 по каким-то причинам съехала с дороги в кювет, где врезалась в опору ЛЭП. В результате аварии женщина-водитель и её 40-летний пассажир получили ранения различной степени тяжести, их доставили в "Беловскую ЦРБ".

     

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