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    В Курске осудили директора фирмы, задолжавшего более 4 млн. руб. по налогам

    Сегодня, 11:16
    В Курске осудили директора фирмы, задолжавшего более 4 млн. руб. по налогам
    Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора коммерческой фирмы. Его признали виновным по ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).
    Как было установлено в суде, решением Арбитражного суда Курской области со строительной фирмы был взыскан долг перед другой коммерческой фирмой за поставленные строительные материалы и за неправомерное распоряжение чужими деньгами в общей сумме более 2 млн. 700 тыс. руб. Зная о долге, подсудимый не исполнил решение суда, а средства направлял на погашение задолженности перед другими поставщиками.
    Кроме того руководитель организации, имея реальную возможность, длительное время не погашал задолженность по налогам и страховым взносам. причинив ущерб. Долг по платежам перед бюджетами различных уровней  превысил 4 млн. руб.
    Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.

     

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