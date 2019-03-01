В Курске выбрали 45 общественных инспекторов-экологов

В Курске выбрали общественных инспекторов-экологов. В департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области состоялось заседание комиссии по организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды Курской области. С кандидатами провели собеседование на присвоение статуса общественного инспектора по охране окружающей среды. Оценивали претендентов по знаниям нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды.

По словам директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константина Полякова, помощь общественных инспекторов-экологов нужна по всем направлениям, так как достаточно много обращений поступает по вопросам несанкционированных свалок, незаконной недродобычи общераспространённых полезных ископаемых, сброса в водные объекты. Общественные инспекторы будут привлекаться по всем направлениям, а также для проведения рейдов в дневное и в ночное время.

По результатам собеседования 45 кандидатам присвоили статус общественного инспектора по охране окружающей среды.