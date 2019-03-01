С начала года в Курской области в ДТП пострадали 8 детей

Профилактика наездов на пешеходов - одно из приоритетных направлений деятельности курской Госавтоинспекции.

Каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов. Аварии с пешеходами чаще происходят в вечернее время.

За 2 месяца этого года в Курской области произошло 56 аварий, связанных с наездами на пешеходов. 57 пешеходов получили ранения различной степени тяжести, из них 8 детей, один человек, к сожалению, погиб.

На пешеходных переходах зарегистрировано 26 ДТП, в которых 26 человек получили ранения различной степени тяжести.

Несмотря на значительное улучшение ситуации, связанной с обеспечением безопасности пешеходов на российских дорогах за последние 10 лет число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 38%, актуальность профилактики безопасности пешеходов на проезжей части дорог сохраняется. Согласно статистике, в 44% случаев виновниками ДТП являлись сами пешеходы, в 56% случаев - водители.

Сотрудники курской Госавтоинспекции ежедневно проводят профилактические мероприятия, направленные на профилактику наездов на пешеходов.

С начала года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекли около 4 тысяч пешеходов. За непредоставление преимущества пешеходам – около 1800 водителей.

Если в аварии виноват пешеход - ему грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

По статистике основная доля наездов со смертельным исходом приходится на тёмное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещённой дороге и значительно снижают риск возникновения ДТП с их участием.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Таковы Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция убедительно призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. От этого зависит Ваша жизнь!



