поиск по сайту
 

    К 2020 году в Курской области появится сеть «умных» поликлиник

    Сегодня, 12:14
    К 2020 году в Курской области появится сеть «умных» поликлиник
    К 2020 году в Курской области планируют создать сеть «умных» поликлиник. Подробности обсуждались в ходе рабочей встречи врио губернатора Романа Старовойта с врио вице-президента директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрием Кимом и директором Курского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрием Уховым.
    В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в сёлах области с численностью населения от 250 до 500 жителей уже введено более 180 точек доступа в Интернет по оптоволоконным линиям связи.
    — Проложено уже почти 3000 км оптоволоконного кабеля и подключено большое количество объектов социально-культурного назначения. Возможность подключения имеют более половины домохозяйств региона. Есть большие планы по развитию. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии цифровизации, особо подчеркнул необходимость создания «умных» поликлиник. До 2020 года они полностью должны быть подключены ко всем сервисам, - сказал Роман Старовойт.
    Кроме того, Курская область вошла в число 12 регионов, где планируется реализовать пилотный проект по обеспечению жителей доступа к Интернету на высокой скорости. До 2021 года проложат ещё 4000 км оптоволоконного кабеля к более 1700 различным объектам. 
    На встрече обсуждалась возможность реализации таких проектов, как «Умный город», «Безопасный город», создание системы фото-видеофиксации, весогабаритного контроля, и в целом создание интеллектуально-транспортной системы. Это особенно актуально, с учётом того, что 2019 год объявлен в Курской области «Годом дорог».

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама