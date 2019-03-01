К 2020 году в Курской области появится сеть «умных» поликлиник

К 2020 году в Курской области планируют создать сеть «умных» поликлиник. Подробности обсуждались в ходе рабочей встречи врио губернатора Романа Старовойта с врио вице-президента директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрием Кимом и директором Курского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрием Уховым.

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в сёлах области с численностью населения от 250 до 500 жителей уже введено более 180 точек доступа в Интернет по оптоволоконным линиям связи.

— Проложено уже почти 3000 км оптоволоконного кабеля и подключено большое количество объектов социально-культурного назначения. Возможность подключения имеют более половины домохозяйств региона. Есть большие планы по развитию. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии цифровизации, особо подчеркнул необходимость создания «умных» поликлиник. До 2020 года они полностью должны быть подключены ко всем сервисам, - сказал Роман Старовойт.

Кроме того, Курская область вошла в число 12 регионов, где планируется реализовать пилотный проект по обеспечению жителей доступа к Интернету на высокой скорости. До 2021 года проложат ещё 4000 км оптоволоконного кабеля к более 1700 различным объектам.

На встрече обсуждалась возможность реализации таких проектов, как «Умный город», «Безопасный город», создание системы фото-видеофиксации, весогабаритного контроля, и в целом создание интеллектуально-транспортной системы. Это особенно актуально, с учётом того, что 2019 год объявлен в Курской области «Годом дорог».



