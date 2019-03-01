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    Стартовал конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области»

    Сегодня, 13:16
    Стартовал конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области»
    Сегодня, 1 марта стартовал конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области». 
    Участвовать в нём могут бизнесмены, чьи предприятия успешно работают в самых разных сферах. Лидеров определят по 10 номинациям: производство промышленных товаров; организация отдыха и досуга населения, туризм, спорт; оздоровительные и медицинские услуги; производство продуктов питания; торговая деятельность; производство сельскохозяйственной продукции; организация инновационной деятельности; народно-художественные промыслы; консалтинговые услуги; социальное предпринимательство. 
    Итоги конкурса подведут 24 мая 2019 года в рамках проведения регионального форума «День предпринимателя Курской области». Тогда же состоится церемония награждения победителей. 
    Конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области» проводится в регионе в 18-й раз. За эти годы его лауреатами стали более 170 субъектов малого и среднего предпринимательства. Организаторы - региональный комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования и «Центр поддержки предпринимательства Курской области». 

     

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