В Иране предложили поставлять в Курскую область креветки

В Иране заинтересовались сотрудничеством с Курской областью в сфере АПК









Курская область и Иран заинтересованы в расширении сотрудничества. По приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики в Российской Федерации Мехди Санаи врио председателя комитета администрации Курской области по развитию внешних связей Светлана Дорош приняла участие в торжественном приеме по случаю Дня Исламской Республики Иран, который состоялся в посольстве Ирана в Москве.

Отношения между Ираном и Курской областью сложились, прежде всего, в торгово-экономической сфере. В частности, в 2017 году внешнеторговый оборот нашего региона с этим государством составил порядка 8 млн долларов США. Экспортные поставки увеличились в 3,5 раза. Куряне поставляют в Иран руду и железный концентрат, химические нити и волокна, резинотехнические изделия, металлы и изделия из них, кондитерскую продукцию. При этом курские предприятия заинтересованы в расширении поставок в Исламскую Республику.

Во время приема Светлана Дорош провела ряд встреч, на которых обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, визит в первом полугодии текущего года временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Романа Старовойта в иранскую провинцию Бушер и подписание ряда документов. Светлана Дорош пригласила делегацию Ирана принять участие в мероприятиях XIII Среднерусского экономического форума и XIX межрегиональной Курской Коренской ярмарки.

Курская и иранская стороны обсудили возможности взаимодействия иранских инвесторов с Агентством по привлечению инвестиций Курской области и оказание содействия посольством Ирана в Москве ряду наших предприятий. Речь шла о заключении долгосрочного контракта ПАО «Михайловский ГОК» по поставкам железорудной продукции в Иран, увеличении объемов поставок иранским партнерам продукции предприятия «Композит», организации поставок зерна компанией «Русский Дом» и контрольно-кассовых аппаратов предприятием «Счетмаш» и ряде других направлений взаимодействия.

Со своей стороны, иранцы выразили интерес в сотрудничестве с Курской областью, особенно в сфере АПК. Они предложили создание совместных компаний в области производства халяльной сельскохозяйственной и животноводческой продукции, строительство логистических центров для хранения сельхозпродукции, экспортируемой Ираном в регионы России, поставки в Курскую область производимых в Иране овощей, фруктов и искусственно выращенных креветок.