Игорь Маковский: «Привлекая подрастающее поколение к решению актуальных проблем электроэнергетики, мы формируем тренд на привлечение в отрасль образованных, талантливых, инициативных молодых кадров»

В начале марта во всех регионах присутствия ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в ГК Россети) пройдет первый этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети». Энергокомпания проводит Олимпиаду во второй раз и стремится выявить одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников.





Участие в Олимпиаде - один из этапов отбора и подготовки профессиональных кадров для реализации стратегии цифровизации электросетевого комплекса до 2030 года, уникальная возможность испытать себя и познакомиться с актуальными проблемами и направлениями развития энергетики, решая необычные и интересные задачи.





На первом этапе, который состоится в первые весенние выходные, старшеклассники будут решать тестовые задания по физике, математике и информатике, направленные на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования по предметам.





Второй этап пройдет в заочной форме. Все допущенные участники, т.е. набравшие наибольшее число баллов по результатам первого этапа, получат кейсы с заданиями, направленными на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.





Победители и призеры первого этапа Олимпиады смогут принять участие в финальном этапе Олимпиады школьников «Надежда энергетики», организаторами которой являются Московский, Ивановский, Казанский энергетические и Сибирский федеральный университет.





После проведения второго этапа будут определены победители и призеры Олимпиады, которые смогут стать участниками Энергетической проектной смены ПАО «Россети» на площадке одного из всероссийских детских оздоровительных центров. Энергетическая проектная смена организуется для школьников, показавших лучшие результаты в рамках Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети» и Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», а также получивших соответствующие сертификаты школьников - участников секции «Технологии энергии» финальных мероприятий Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».





Участники смены смогут пройти обучение по системной инженерии на основе agile-подхода, инвестиционному проектированию, получить необходимые знания по архитектуре, технологиям и экономике цифровых электрических сетей, повысить навыки технического проектирования, ознакомиться с работой электросетевого комплекса. По





итогам проектной смены команды представляют действующие прототипы проектных решений – расчеты, модели, программные продукты.





Результаты работы над проектами-победителями представляются в рамках конкурсов инновационных проектов, в числе которых Всероссийский конкурс в области наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв», Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».





Всю информацию, касающуюся проведения Олимпиады, можно узнать на сайте: http://olimpiadarosseti.ru/ .



