Токовский гранит, который курская обладминистрация не может закупить для ремонта памятника Ленину, продаётся по всей России

Уже в мае в Курске начнутся работы по герметизации швов памятника Ленину на Красной площади, который хотели реставрировать за 10 миллионов, но всё же отказались от этой затеи.

Власти утверждают, что работы обойдутся в 200 тыс. рублей. Специалисты определили, что имеющиеся повреждения принципиально не влияют на общую несущую способность. То есть, памятник не может внезапно разрушиться или потерять устойчивость.

Опасность же для окружающих могут представлять декоративные гранитные элементы отделки памятника, но для полной оценки их нужно демонтировать. Если и потребуется заменить эти элементы, то только на гранит Токовского месторождения в Днепропетровской области Украины. Из-за сложившейся политической ситуации с соседним государством пока это невозможно. Так говорят в областной администрации.

Однако один из пользователей соцсетей заметил, что Токовский гранит продаётся повсеместно и в нашей стране. (С этим нельзя не согласиться, например, одна из столичных фирм поставляет этот камень в любую точку Росси).

Кроме того, он сравнил цены сметы и цены рыночные. По его словам, цена в смете на гранит завышена.

«Большую часть этой сметы составляет перекручивание шурупов и перебор по пылинке всего постамента, вроде бы всё законно, но зачем?» - задаётся вопросом юзер.





Памятник, кстати, будут ремонтировать впервые за 60 лет.