Школьники побывали на Дне открытых дверей в воинской части

Сегодня, 1 марта состоялся День открытых дверей в отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа. Мероприятие организовала областная прокуратура в преддверии призывной кампании.

Воинскую часть посетили более 150 школьников. Им показали как живут военнослужащие, проходящие службу по призыву, а также воспитанники воинской части из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ребятам рассказали об истории бригады РХБ защиты и её задачах.

Гостям провели экскурсию по казармам, учебным классам, спортивным залам, показали военную технику, экипировку и обмундирование, а также средства индивидуальной защиты и различные виды стрелкового оружия.

Военнослужащие части продемонстрировали приёмы рукопашного боя.

Старший помощник прокурора области Татьяна Перова разъяснила школьникам законодательство в сфере военно-патриотического воспитания, призыва на военную службу, допризывной подготовки по военно-учётным специальностям, о последствиях уклонения от исполнения воинской обязанности.



