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    Школьники побывали на Дне открытых дверей в воинской части

    Сегодня, 18:16
    Школьники побывали на Дне открытых дверей в воинской части
    Сегодня, 1 марта состоялся День открытых дверей в отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа. Мероприятие организовала областная прокуратура в преддверии призывной кампании.
    Воинскую часть посетили более 150 школьников. Им показали как живут военнослужащие, проходящие службу по призыву, а также воспитанники воинской части из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ребятам рассказали об истории бригады РХБ защиты и её задачах.
    Гостям провели экскурсию по казармам, учебным классам, спортивным залам, показали военную технику, экипировку и обмундирование, а также средства индивидуальной защиты и различные виды стрелкового оружия.
    Военнослужащие части продемонстрировали приёмы рукопашного боя.
    Старший помощник прокурора области Татьяна Перова разъяснила школьникам законодательство в сфере военно-патриотического воспитания, призыва на военную службу, допризывной подготовки по военно-учётным специальностям, о последствиях уклонения от исполнения воинской обязанности.

     

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