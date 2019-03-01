Курянин до смерти избил бывшую сожительницу

Жителя Тимского района Курской области подозревают в причинении тяжких телесных повреждений его знакомой, от которых она скончалась.

По версии следствия, сегодня, 1 марта 2019 года примерно в 3 часа утра 40-летний мужчина в дом пришёл к своей бывшей сожительнице. Она проживала в посёлке Тим. Гость был пьяным и на почве личных неприязненных отношений, нанёс потерпевшей множественные удары руками в область головы. После чего с места преступления скрылся, - рассказывают в СУ СК России по Курской области.

34-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась в Тимской районной больнице.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следстватели устанавливают все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы. Расследованием уголовного дела занимается Щигровский МСО.