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    В Курске стартовала «Студенческая весна Соловьиного края»

    Сегодня, 16:36
    В Курске стартовала «Студенческая весна Соловьиного края»
    Сегодня, 1 марта стартовал областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» – один из самых ярких молодёжных проектов. 
    В этом году он проводится под девизом: «35 лет молодости и творчества».
    В Фестивале принимают участие свыше 5 000 студентов из более 20 профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Курской области, творческие студенческие коллективы из всех муниципальных образований Курской области.
    «Студенческая весна» продолжает расширять географию участников, в мероприятии принимают активное участие и студенты-иностранцы, обучающиеся в образовательных организациях Курска: представители Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Болгарии, Эквадора, Сирии.
    Творческие коллективы и исполнители состязаются в 6 жанрах – музыка, театр, хореография, оригинальный жанр, видео и журналистика.
    Творческие встречи будут проходить в концертном зале Областного Дворца молодёжи, залах Курского госуниверситета, Курского музыкального колледжа-интерната слепых.
    В жюри - народные и заслуженные артисты России, заслуженные работники культуры, победители международных и всероссийских конкурсов.
    Завершится фестиваль 18 апреля награждением и гала-концертом победителей.
     

     

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