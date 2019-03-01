В Курске стартовала «Студенческая весна Соловьиного края»

Сегодня, 1 марта стартовал областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» – один из самых ярких молодёжных проектов.

В этом году он проводится под девизом: «35 лет молодости и творчества».

В Фестивале принимают участие свыше 5 000 студентов из более 20 профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Курской области, творческие студенческие коллективы из всех муниципальных образований Курской области.

«Студенческая весна» продолжает расширять географию участников, в мероприятии принимают активное участие и студенты-иностранцы, обучающиеся в образовательных организациях Курска: представители Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Болгарии, Эквадора, Сирии.

Творческие коллективы и исполнители состязаются в 6 жанрах – музыка, театр, хореография, оригинальный жанр, видео и журналистика.

Творческие встречи будут проходить в концертном зале Областного Дворца молодёжи, залах Курского госуниверситета, Курского музыкального колледжа-интерната слепых.

В жюри - народные и заслуженные артисты России, заслуженные работники культуры, победители международных и всероссийских конкурсов.

Завершится фестиваль 18 апреля награждением и гала-концертом победителей.



