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    Курская область. Районные администрации получат 25 млн рублей на перевозку школьников до места учёбы

    Сегодня, 17:01
    Курская область. Районные администрации получат 25 млн рублей на перевозку школьников до места учёбы
    Роман Старовойт подписал ряд постановлений о распределении субсидий муниципальным и местным бюджетам в 2019 году.


    Средства областного бюджета администрации районов и городов получат для ремонта учреждений культуры и образования, перевоза школьников, обеспечения социальных мер поддержки работников образования, развития малого и среднего предпринимательства и социнфраструктуры.
    На капитальный ремонт 15 муниципальных образовательных учреждений выделено почти 29 млн рублей.
    В 11 районах и г. Щигры проведут капремонт учреждений культуры – на это выделено около 77 млн рублей. В сельской местности в 5 районах на 19,3 млн рублей модернизируют учреждения культурно-досугового типа. Более 37 млн рублей областные власти выделят на развитие материально-технической базы в домах культуры. Ещё почти 7,8 млн рублей потратят на капитальный ремонт учреждений допобразования в сфере культуры в Курчатове.
    Для того, чтобы обеспечить перевоз школьников до места учёбы и обратно, районные администрации получат 25 млн рублей.
    Соцподдержка работников муниципальных образовательных учреждений в этом году составит более 5,1 млн рублей.
    На развитие малого и среднего предпринимательства в Железногорске направят федеральные и областные средства - 33 млн рублей. Это касается предпринимателей, занимающихся социально значимыми видами деятельности.
    Порядка 870 тыс. рублей получит Суджанский район для газоснабжения малоэтажной жилой застройки.

     

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