Курских фехтовальщиков наградил исполком Олимпийского комитета России

Курские фехтовальщики удостоились наград Фэйр Плэй от исполкома Олимпийского комитета России по итогам 2018 года.

Ильдар Мавлютов, заслуженный тренер России, тренер-преподаватель Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» Курска, награждён за вклад в использование идеалов дружбы, благородства и честной игры в воспитании у молодёжи высокой нравственности в спорте и жизни.

Евгения Ламонова, олимпийская чемпионка, призёр различных соревнований и председатель областного комитета по физической культуре и спорту, удостоилась награды за соблюдение принципов справедливости на протяжении всей спортивной и профессиональной карьеры.



