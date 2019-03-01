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    4 марта курские пожарные проведут учения

    Сегодня, 18:57
    4 марта курские пожарные проведут учения
    В понедельник, 4 марта в 15.00 в концертном зале «Свиридовский» по адресу г. Курск ул. Сонина д.4 (бывший «Дом офицеров») пройдут плановые пожарно-тактические учения по отработке практических действий по тушению возгораний на объектах с массовым пребыванием людей.
    Курские огнеборцы подробнее изучат планировку объекта, пути подъезда и водоисточники, оборудованные для забора воды специальной техникой. Кроме того, в рамках тренировки спасатели отработают вопросы взаимодействия между оперативными службами и администрацией концертного зала.
    В этот день по городу специальная техника будет передвигаться  с включёнными сигналами и проблесковыми маячками.
    С целью качественной отработки всех действий будет задействована крайняя левая полоса автомобильной дороги по улице Сонина. 
    В региональном МЧС просят автомобилистов и жителей города с пониманием отнестись к данным обстоятельствам! Проведение учений – один из важнейших элементов обеспечения безопасности!

     

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