4 марта курские пожарные проведут учения

В понедельник, 4 марта в 15.00 в концертном зале «Свиридовский» по адресу г. Курск ул. Сонина д.4 (бывший «Дом офицеров») пройдут плановые пожарно-тактические учения по отработке практических действий по тушению возгораний на объектах с массовым пребыванием людей.

Курские огнеборцы подробнее изучат планировку объекта, пути подъезда и водоисточники, оборудованные для забора воды специальной техникой. Кроме того, в рамках тренировки спасатели отработают вопросы взаимодействия между оперативными службами и администрацией концертного зала.

В этот день по городу специальная техника будет передвигаться с включёнными сигналами и проблесковыми маячками.

С целью качественной отработки всех действий будет задействована крайняя левая полоса автомобильной дороги по улице Сонина.

В региональном МЧС просят автомобилистов и жителей города с пониманием отнестись к данным обстоятельствам! Проведение учений – один из важнейших элементов обеспечения безопасности!