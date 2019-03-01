Курский «Авангард» стартовал в весенней части первенства ФНЛ с поражения. Куряне уступили в Калининграде «Балтике» 1:2. Первый мяч в ворота Никиты Чагрова оказался неожиданным. Уже на 7-й минуте Александр Саплинов отважился на дальний прямой удар со штрафного метров с 40. Сравнять счёт удалось Вадиму Стеклову, спустя 17 минут. Однако после перерыва хозяева поля всё же взяли своё. Победу калининградцам принёс Руслан Магаль на 61 минуте.

Это поражение не повлияло на положение «Авангарда» в турнирной таблице. Куряне остаются на 3 строчке. Следующий матч команда Игоря Беляева проведёт в Курске на стадионе «Трудовые резервы». 10 марта сине-белые сыграют с ФК «Нижний Новгород».

Кстати, в этот же день каждый болельщик сможет сделать памятную фотографию с Кубком ФНЛ.

Специалисты уже восстановили трофей, «Авангард» проведёт его презентацию прямо на матче с нижегородцами.

Намеченная на 5 марта встреча с командой не состоится в связи с изменением подготовительного цикла к матчу.



