Представители курского ОНФ обсудили на встрече с врио губернатора обсудили самые острые темы

о губернатора необходимо работать в одной команде.

В ходе встречи общественники подняли такие острые темы, как выстраивание эффективной работы по переходу на новую систему обращения с ТКО, оказание паллиативной помощи детям, организация работы школьных автобусов, оснащение ФАПов необходимым медицинским оборудованием, формирование программы комфортной городской среды с учётом мнения общественности. Обсуждались вопросы участия представителей ОНФ в общественном контроле в рамках «Года дорог».

По двум вопросам глава региона поручения дал незамедлительно. Это касается оказания паллиативной помощи и реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

— Я услышал насколько у нас неправильно организована система оказания паллиативной помощи. Абсурдная ситуация, когда долгожданное оборудование несколько месяцев стоит нераспечатанное из-за отсутствия специалистов, которые могли бы его подключить. Формальный подход и к проведению общественных слушаний в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это недопустимо, и мы будем немедленно исправлять ситуацию, - подчеркнул Роман Старовойт.

Также глава региона прокомментировал вопрос расселения аварийных общежитий на 1-м и 2-м Промышленным переулках, заверив, что проблему решат уже в этом году.

— Рады отметить вовлечённость врио губернатора в проблемы курян. Нацеленность на конструктивный диалог позволит нам совместно решать волнующие каждого жителя региона вопросы, - такое мнение по итогам встречи высказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Григорьев.