На мартовских праздниках в Курской области изменится расписание пригородных поездов

В период празднования Международного женского дня, с 7 по 9 марта, по заявке компании-перевозчика в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги изменится расписание пригородных поездов.





Так, 7 марта не будут выполнять рейсы поезда №6705 и №6706, соединяющие города Брянск и Орёл, а также №6370 и №6371, курсирующие между станциями Льгов и Арбузово, поезда №6360 и №6361 сообщением Курск – Кшень и поезда №6359 и №6362 Кшень – Ливны. 8 марта эти составы отправятся в путь по привычному расписанию.

Поезда №6361/6362 и №6362/6361, выполняющие рейсы между городами Курск и Ливны, 7 и 8 марта курсировать не будут.

8 марта по расписанию отправятся в путь поезда №6506/6505 и №6505/6506, курсирующие между станциями Курск и Колпны, а 7 и 9 марта составы выполнять рейсы не будут.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru), а также в приложении компании-перевозчика АО «Центральная ППК» «Расписание электричек».