В 2019 году в Курской области построят 38 километров сельских дорог

В 2019 году построят 38 километров сельских дорог. Об этом шла речь на встрече руководителя дорожного управления Валентина Иванова с представителями муниципальных управлений. Планируется, что дорожники построят сельские дороги до социально значимых объектов: школ, медицинских пунктов, аграрных предприятий. На эти цели из областного бюджета выделяется более 618 млн рублей. Также обсуждались планы работы по выполнению поручений президента России по разработке комплексных схем организации дорожного движения. Партнёром в этом направлении выступит ЮЗГУ - специалисты вуза займутся разработкой схем. Предстоит актуализировать дорожную сеть, маршруты школьных автобусов, общественного транспорта, а также региональные и муниципальные. Не остался без внимания вопрос строительства новых дорожных переходов. Каждый пешеходный переход должен быть освещён.

Кроме этого, Валентин Иванов озвучил информацию о разработке Единой информационной системы. Это будет интерактивная карта, с большим массивом отображаемой информации: стадии ремонта дорог, диагностика, информация о ДТП.