В Курской области заменят 241 лифт в 62 многоэтажках

Фонд капитального ремонта проводит конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. После заключения договора с победителем начнётся этап разработки проектно-сметной документации. К непосредственной работе по комплексной замене лифтового оборудования приступят в середине июня.

В первый этап реализации, работы по которому должны завершиться до 31 августа 2019 года, включены 12 домов по адресам:

Курск, пр-т Дружбы, 4;

Курчатов, ул. Садовая, д.22, ул. Энергетиков, д.13;

Железногорск, ул. Гагарина, д.21, ул. Гайдара, д.4 корп.2, ул. Горняков, д.2, ул. Димитрова, д.25, ул. Димитрова, д.3, ул. Ленина, д.41, ул. Ленина, д.58 корп.2, ул. Мира, д.16 корп.1, ул. Мира, д.16 корп.2.





Во второй этап реализации (срок завершения работ – 31 декабря 2019 года) включены 28 домов, расположенные по адресам:

В Курске - ул. Ясная, д.1А; ул. Союзная, д.18А; пр-т Дружбы, д.16; пр-т Дружбы, д.1; пр-т Дружбы, д.2; пр-т Дружбы, д.9; пр-т Кулакова, д.7; проезд Магистральный, д.12А; проезд Магистральный, д.7; ул. Кавказская, д.37; ул. Крюкова, д.16; ул. Ленина, д.20; ул. Маяковского, д.109; ул. Республиканская, д.50В; ул. Республиканская, д.52Б;

В Курчатове - ул. Энергетиков, д.15; ул. Набережная, д.11; ул. Садовая, д.2 п.5; ул. Садовая, д.3; ул. Садовая, д.4; ул. Садовая, д.5; ул. Садовая, д.7; ул. Садовая, д.9А;

В Железногорске - ул. Мира, д.7; ул. Обогатителей, д.16; ул. Ленина, д.53; ул. Гагарина, д.29; ул. Димитрова, д.1.





В третий этап реализации (работы по которому завершатся 30 июня 2020 года) включены 22 дома, все они находятся в Курске по адресам:

ул. Ленина, д.94; пер. Блинова, д.7; ул. Сумская, д.38; ул. Черняховского, д.52; пр-т Кулакова, д.1Б; пр-т Ленинского Комсомола, д.54; ул. Кати Зеленко, д.6Г; пр-т Дружбы, д.12; пр-т Энтузиастов, д.3; пр-т Энтузиастов, д.5; проезд Магистральный, д.5; ул. Черняховского, д.50; ул. Ямская, д.2; проезд Магистральный, д.8; ул. Никитская, д.10; ул. Орловская, д.34; пр-т Дружбы, д.13; пр-т Ленинского Комсомола, д.52; ул. Гагарина, д.14А; ул. Дейнеки, д.18А; ул. Дейнеки, д.5; ул. Малышева, д.2 корп.23.