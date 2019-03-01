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    Курская пенсионерка отремонтировала многоквартирный дом за свой счёт, но осталась должна за капремонт

    Сегодня, 12:19
    Курская пенсионерка отремонтировала многоквартирный дом за свой счёт, но осталась должна за капремонт
    Курская пенсионерка отремонтировала многоквартирный дом за свой счёт. Однако власти выставили ей счёт за капремонт. 
    Как сообщает «Mash», 72-летняя Светлана Бонина проживает в посёлке Тёткино Курской области. 
    Дому уже больше века - он 1906 года постройки. Здание буквально разваливалось.
    - Угол здания просел, что угрожало разрушению, - подтвердил глава посёлка.
    Пенсионерка же отмечает, что дом не вошёл ни в одну из программ по капремонту. 
    Тогда женщина взяла кредит и за свой счёт укрепила фундамент и стены, демонтировала печи. Всего было потрачено 1 миллион 553 тысячи рублей. Соседи были рады таким преображениям жилища.
    Тем не менее, счета за капремонт, который сделала она сама, а не местные власти, продолжают приходить. Женщина не понимает, за что она должна платить. Обращения в суды никакого эффекта не принесли. На сегодня её долг – более 27 тысяч рублей. 

     

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