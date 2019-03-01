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    В Курске пешеход перебегал дорогу на "красный" и угодил под колёса иномарки

    Сегодня, 11:53
    В Курске пешеход перебегал дорогу на
    В субботу, 2 марта в Курске пешеход угодил под колёса иномарки. авария случилась примерно в 19.15 возле д.№4 по пр.Победы. Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, 25-летняя девушка, управляя автомобилем «HYUNDAI Getz» двигаясь по ул. К. Маркса в направлении пр. Дериглазова. В это время  на регулируемый пешеходный переход выскочил 30-летний мужчина, хотя горел запрещающий для пешеходов сигнал светофора. Произошло столкновение. В результате ДТП курянин с травмами попал в больницу №4.  
     
     

     

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