В Курске пешеход перебегал дорогу на "красный" и угодил под колёса иномарки

В субботу, 2 марта в Курске пешеход угодил под колёса иномарки. авария случилась примерно в 19.15 возле д.№4 по пр.Победы. Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, 25-летняя девушка, управляя автомобилем «HYUNDAI Getz» двигаясь по ул. К. Маркса в направлении пр. Дериглазова. В это время на регулируемый пешеходный переход выскочил 30-летний мужчина, хотя горел запрещающий для пешеходов сигнал светофора. Произошло столкновение. В результате ДТП курянин с травмами попал в больницу №4.