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    В Курской области в ДТП пострадал полуторагодовалый малыш

    Сегодня, 13:07
    В Курской области в ДТП пострадал полуторагодовалый малыш
    Ещё одна авария, в которой пострадал ребёнок произошла в Железногорском районе Курской области 2 марта. По данным ГИБДД, примерно в 15.40 на 44 км автодороги «Тросна –Калиновка» 63-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21144, двигаясь по автодороге «Тросна-Калиновка» со стороны п. Тросна в сторону п. Калиновка, осуществляя поворот налево на автодорогу «Тросна-Калиновка-Михайловка-Линец» в сторону сл. Михайловка, допустил столкновение с встречным автомобилем ВАЗ-21100, под управлением 32-летнего водителя, двигавшимся по автодороге «Тросна-Калиновка» со стороны п. Калиновка в сторону п. Тросна. В результате ДТП ранения различной степени тяжести  получили водитель автомобиля ВАЗ-21144, а также водитель, и пассажиры ВАЗ-21100 - 33-летняя женщина полуторагодовалый ребёнок. Их доставили в «Горбольницу №2» Железногорска.

     

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