Курское УФАС оштрафовало дорожников на двенадцать миллионов

27 февраля Курское управление федеральной антимонопольной службы России вынесло одновременно два постановления, которые оговаривают штрафы для ООО «ДРСУ».

Общая сумма штрафов составляет более двенадцати миллионов рублей. Претензия к дорожникам у антимонопольщиков образовалась за участие ООО «ДРСУ» в антиконкурентном соглашении с городским комитетом ЖКХ, которое было подписано для оформления договора по выполнению ремонта автомобильных дорог в Курске, запланированных на весну прошлого года. Соглашение было антиконкурентным и касалось ремонта дорог по Красной площади и улице 50 лет Октября.

Также в силу установления причинения городскому бюджету существенного ущерба, ответственных лиц комитета ЖКХ ждёт уголовное разбирательство от курского следкома по двум уголовным делам по фактам злоупотребления должностными полномочиями.



