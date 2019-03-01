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    Роспотребнадзор проводит горячую линию по профилактике кори

    Сегодня, 13:52
    Роспотребнадзор проводит горячую линию по профилактике кори
    В связи с высокой востребованностью гражданами информации о мерах профилактики кори, а также в связи с осложнением эпидемиологической обстановки по кори в мире с 4 по 18 марта Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по профилактике кори.
    В Курской области консультацию по профилактике этого заболевания можно получить в региональном Управлении по телефону (4712) 58-71-86 и Центре гигиены и эпидемиологии по телефону (4712) 22-33-02. Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.
    Специалисты-эпидемиологи расскажут об основных мерах профилактики кори, в том числе предусмотренных Национальным календарём прививок, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Дадут рекомендации родителям, как защитить ребёнка, посещающего организованный коллектив.

     

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