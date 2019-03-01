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    В Курской области началась акция «Внимание, переезд!»

    Вчера, 17:33
    В Курской области началась акция «Внимание, переезд!»
    В Курской области стартовала акция «Внимание, переезд!». Она направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах и продлится до 29 марта.
    В рамках акции железнодорожники посетят автотранспортные предприятия, автошколы области и проведут с водителями инструктажи о правилах пересечения железной дороги. Также планируются совещания с руководителями муниципальных образований местного самоуправления и региональных органов власти, на которых рассмотрят возможность закрытия переездов, где действия водителей могут привести к трагическим последствиям. Это касается переездов, рядом с которыми есть альтернативные способы для пересечения железной дороги.
    С начала этого года в нашем регионе уже произошло 2 ДТП на переездах, в которых 2 человека пострадали. Основная причина столкновений – нарушение водителями правил дорожного движения: выезд при работе запрещающих сигналов на переезд, пересечение железнодорожного полотна в необорудованных местах.
    В 2018 году железнодорожники оснастили 3 переезда комплексами фото- и видеофиксации нарушений автомобилистами правил дорожного движения. Сейчас проводится техническая настройка оборудования по передаче данных в режиме онлайн в ГИБДД. В этом году такими системами планируется оборудовать ещё 3 переезда с интенсивным автомобильным движением.
    Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД, не рисковать своей жизнью и не ставить под удар жизни и здоровье пассажиров, локомотивных бригад.

     

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