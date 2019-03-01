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    Что нужно знать водителю о европротоколе

    Вчера, 16:52
    Что нужно знать водителю о европротоколе
    УГИБДД России по Курской области напоминает, что в соответствии с законодательством в случае автоаварии c незначительным материальным ущербом, даже при наличии разногласий по поводу причин ДТП, водители обязаны освобождать проезжую часть. За невыполнение обязанности убрать автомобиль с проезжей части для водителей в соответствии с КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей. Перед тем, как убрать машины с дороги, водители обязаны зафиксировать дорожно-транспортное происшествие при помощи фото- или видеосъёмки.
    Если же в результате ДТП погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию.
    В случае дорожно-транспортного происшествия, когда вред нанесён только имуществу, причастный к нему водитель обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создаётся препятствие. Предварительно он обязан зафиксировать средствами фотосъёмки или видеозаписи положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.
    При причинении вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, когда характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников происшествия, водители не обязаны сообщать о случившемся в полицию.
    В этом случае они могут оставить место ДТП и оформить документы о происшествии с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции, предварительно зафиксировав с помощью средств фотосъёмки или видеозаписи все детали, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. Можно оформить документы о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами ОСАГО, если в ДТП участвуют два транспортных средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахована, вред причинен только этим транспортным средствам и обстоятельства причинения повреждений этим транспортным средствам не вызывают разногласий участников ДТП. Кроме того, можно не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии, если в нём повреждены транспортные средства или иное имущество только участников ДТП и у каждого из них отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.

     

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