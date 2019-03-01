Курская организация намеренно обанкротилась. Возбуждено уголовное дело

В Курске после проверки прокуратуры ЦАО возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства в АО «Бизнес-Курск-Баланс».

В июне 2014 года акционерное общество перечислило двум индивидуальным предпринимателям более 30 млн. руб. за поставку строительных материалов. Однако стройматериалы предприятие не получило, и в течение четырёх лет не пыталось ни получить оплаченные материалы, ни вернуть деньги. Как показала проверка, один из предпринимателей, который согласно договору должен был поставить в организацию строительные материалы, занимал должность генерального директора этого акционерного общества, другой являлся председателем совета директоров, - отметили в прокуратуре.

Также гендиректор АО получил из кассы организации более 3 млн. руб., якобы для возврата займа, что увеличило неплатёжеспособность «Бизнес-Курск-Баланс».

На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.