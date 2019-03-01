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    Инна Дериглазова завоевала «Кубок фараонов» в Египте

    Вчера, 17:30
    Инна Дериглазова завоевала «Кубок фараонов» в Египте
    Инна Дериглазова завоевала «Кубок фараонов». Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова заняла первое место на этапе Кубка мира по рапире «Pharaohs Challenge», который прошел в начале марта в Каире (Египет). В финале наша спортсменка встретилась с действующей чемпионкой мира, итальянкой Аличе Вольпи. Поединок двух сильнейших рапиристок мира завершился убедительной победой Инны со счётом 15:7. Здесь же Дериглазова взяла серебро в составе сборной России.

     

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