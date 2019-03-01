В курской областной администрации очередные перестановки

Распоряжением врио губернатора Курской области от временного исполнения обязанностей председателя комитета по управлению имуществом Курской области освобождён Павел Моисеев. Исполнение его обязанностей возложено на заместителя того же комитета Дмитрия Савина. И ещё одно назначение произошло в обладминистрации на выходных. На должность председателя областного комитета ЗАГС назначена Ольга Воробьёва. Ранее она исполняла обязанности председателя этого комитета.



