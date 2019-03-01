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    Курянка лишилась денег после общения в соцсети

    Вчера, 17:38
    Курянка лишилась денег после общения в соцсети
    Курянка лишилась денег после общения в соцсети. Как рассказали в курском УМВД, зайдя на свою страницу «ВКонтакте» девушка увидела личное сообщение от коллеги. Он писал, что попал в сложную ситуацию и просит одолжить ненадолго чуть больше 2 тысяч рублей. Также собеседник указал номер карты и попросил средства перевести на неё. Не проверяя информацию, девушка перечислила деньги. Вскоре тот же человек снова написал и попросил ещё полторы тысячи. Курянка сделала ещё один перевод, но начала сомневаться и позвонила коллеге. Выяснилось, что он не писал никаких сообщений и взаймы не просил. Его страницу взломали и использовали мошенники. Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает мошенников.

     

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