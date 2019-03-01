5 марта Алла Чертова в гостях на радио "Курс"
Вчера, 18:41
Во вторник, 5 марта в эфире радио "Курс" программа "Генеральная линия". В Гостях - председатель Курского городского Собрания Алла Чертова.
В преддверие 8 марта поговорим о том, какими должны быть настоящие мужчины и женщины, об особенностях работы в женском и мужском коллективе и не только.
Присоединяйтесь к беседе.
Вы можете оставлять свои вопросы уже сейчас, в нашей группе в соцсети "ВКонтакте" vk.com/kursradio.
"Генеральная линия" 5 марта в 10-30. Не пропустите!
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