поиск по сайту
 

    5 марта Алла Чертова в гостях на радио "Курс"

    Вчера, 18:41
    5 марта Алла Чертова в гостях на радио
    Во вторник, 5 марта в эфире радио "Курс" программа "Генеральная линия". В Гостях - председатель Курского городского Собрания Алла Чертова. 
    В преддверие 8 марта поговорим о том, какими должны быть настоящие мужчины и женщины, об особенностях работы в женском и мужском коллективе и не только. 
    Присоединяйтесь к беседе.  
    Вы можете оставлять свои вопросы уже сейчас, в нашей группе в соцсети "ВКонтакте" vk.com/kursradio.
    "Генеральная линия" 5 марта в 10-30. Не пропустите!

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама