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    Курские специалисты в Армении презентовали программу переселения

    Сегодня, 08:50
    Курские специалисты в Армении презентовали программу переселения
    В Армении презентовали программу переселения. Специалисты комитета по труду и занятости населения Курской области в режиме онлайн провели презентацию региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В ходе видеоконференции отметили, что с начала реализации программы в Курскую область переселилось из-за рубежа 18473 человека, 970 из них – в прошлом году. Показатель занятости трудоспособных участников программы и членов их семей стабильно сохраняется на уровне 85%.
    Представители комитета по труду также рассказали, как принять участие в программе, обустроиться на новом месте и найти работу на территории региона.
    Наши соотечественники могут принять участие в программе после года работы в организациях Курской области. Кроме того, потенциальным переселенцам сообщили о необязательности предоставления гарантийных писем от работодателей для подачи заявлений на участие в программе.

     

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