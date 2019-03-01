Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»

4 марта 2019 года, г. Воронеж. Около 200 школьников приняли участие в «Уроках цифры», которые проводились с 25 февраля по 1 марта 2019 года в областных центрах региона при активном участии Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. Тема занятия - «Искусственный интеллект и машинное обучение», а в роли преподавателей - специалисты по аналитике данных Сбербанка. Необычные уроки информатики для ребят провели в Белгороде, Воронеже, Курске, Липецке, Орле и Тамбове.





Например, в Тамбове в «Уроке цифры» участвовали десятиклассники лицея №6, большая часть которых является победителями Всероссийских олимпиад. Несколько ребят уже прошли стажировку в сочинском «Сириусе» для одарённых детей. Так что темы цифровизации и искусственного интеллекта оказались им знакомы.

Перед лицеистами выступил управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец, который показал слайды, подтверждающие ускорение процессов создания и вхождения в жизнь новых информационных и цифровых технологий. Речь шла о стремительном росте информационных массивов, об использовании искусственного интеллекта в экономике и банковской сфере.

В Белгороде в гости к ребятам из лицея №32 пришли заместитель руководителя департамента цифрового развития Белгородской области Олег Кравченко и начальник Отдела клиентских менеджеров РГС Белгородского отделения ПАО Сбербанк Владимир Кухарев. В Воронеже в лицее №7 спикерами выступили руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Дмитрий Проскурин, начальник Отдела образования Ленинского и Центрального района городского округа г. Воронеж Светлана Прасолова, заместитель управляющего Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Александр Киян.





В Курске в школе №61 «Урок цифры» для учащихся старших классов провели управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Сергей Хоров и заместитель губернатора Ирина Хмелевская, а также и.о. Председателя комитета образования Курской области Александр Уколов, врио Председателя комитета цифрового развития и связи Борис Юровчик.





К ребятам из липецкой школы №59 «Перспектива» на «Урок цифры» пришли управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк Евгений Поливаев и начальник Управления экономики администрации Липецкой области Сергей Курбатов. А в гимназии №34 г. Орла модератором урока стал учитель информатики, победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года» Сергей Шаров. В игровой форме он познакомил учеников 8 класса с основами программирования. Начальник Управления клиентских менеджеров РГС Орловского отделения ПАО Сбербанк Светлана Шураева рассказала ребятам про роботов, которые уже сейчас используются в Сбербанке. А заместитель начальника общественного образования Управления образования г. Орла Татьяна Медведева отметила важность таких мероприятий, как «Урок цифры» в современном мире.





Судя по активному вовлечению школьников и лицеистов в сессии вопросов и ответов, с ребятами удалось не только установить контакт, но и нацелить их на продолжение дискуссии.





- Мы рады возможности принять участие во всероссийском образовательном мероприятии «Урок цифры», - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. - Сегодня средний возраст сотрудника Сбербанка в Центральном Черноземье составляет 34 года. Это свидетельствует о том, что мы делаем ставку на талантливую молодежь. «Урок цифры» - еще одна возможность познакомиться поближе с подрастающим поколением.





Всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры», организаторами которого выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании, а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», стартовала в декабре 2018 года при информационной поддержке АНО «Университет 20.35». В первом уроке, который по просьбе региональных участников был продлен на неделю, приняли участие более 20 000 школ и более 5 млн учащихся 1-11 классов.





Напомним, что в 2018 году в различных мероприятиях Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк по повышению финансовой грамотности, в мастер-классах, лекциях и семинарах в рамках «Дней карьеры» и «Дней открытых дверей» приняли участие 18960 человек, в том числе 6355 студентов.