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    ЮЗГУ победил в региональном этапе 3 сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

    Сегодня, 10:14
    ЮЗГУ победил в региональном этапе 3 сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги
    ЮЗГУ победил в региональном этапе 3 сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. 
    Команды из более чем 500 курских студентов в течение нескольких месяцев бились за выход в зональный этап.
    Первое место, как и в прошлом году, у сборной Юго-западного государственного университета. Команда заработала 415 баллов. Второе и третье места делят сборные Курского автотехнического колледжа и Курского госуниверситета - у них по 205 баллов. Впереди борьба на уровне ЦФО, где в прошлом сезоне команда ЮЗГУ заняла 4 место среди 170 вузов нашей страны. 

     

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