ЮЗГУ победил в региональном этапе 3 сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.

Команды из более чем 500 курских студентов в течение нескольких месяцев бились за выход в зональный этап.

Первое место, как и в прошлом году, у сборной Юго-западного государственного университета. Команда заработала 415 баллов. Второе и третье места делят сборные Курского автотехнического колледжа и Курского госуниверситета - у них по 205 баллов. Впереди борьба на уровне ЦФО, где в прошлом сезоне команда ЮЗГУ заняла 4 место среди 170 вузов нашей страны.