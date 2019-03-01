Игорь Маковский: «Число участников Всероссийской олимпиады школьников ГК «Россети» в регионах растет – и это лучшее свидетельство актуальности и востребованности профориентационных мероприятий такого формата»

2 и 3 марта в регионах операционной ответственности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает в Центральном и Приволжском федеральных округах, входит в ГК «Россети»), как и в других субъектах РФ, прошел региональный этап II Всероссийской олимпиады школьников ГК «Россети». Его организаторами выступили филиалы Общества при поддержке профильных департаментов и комитетов областной исполнительной власти, а также ведущих учебных заведений регионов.





Эти образовательные учреждения стали и площадками для проведения первого этапа Олимпиады. Так, в Липецкой области энергетики провели его на базе Липецкого государственного технического университета, в Белгородской области - на базе Белгородского технологического университета им. В.Г. Шухова, в Курской области - на базе Юго-Западного государственного университета. В Костромской области участников Олимпиады принял Костромской энергетический техникум им Ф.В. Чижова. В Кировской - КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей», а во Владимирской - Владимирский государственный университет.





Участие в Олимпиаде в регионах деятельности МРСК Центра приняли около тысячи учащихся 9-10 классов, что больше чем годом ранее. В Ярославской и Курской области их число выросло в 2,5 раза, в Белгородской области – в два раза. В регионах зоны ответственности МРСК Центра и Приволжья в интеллектуальном состязании приняли участие более 500 учащихся. Наибольшее число участников в этом году было зафиксировано в удмуртском филиале компании (115 человек). На протяжении двух дней ребята решали тестовые задания по физике, математике и информатике, направленные на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования по предметам.





Теперь их работы будут оценивать региональные жюри, в состав которых вошли представители профильных областных комитетов и департаментов образования, вузов и колледжей, а также филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. Участники первого этапа, набравшие наибольшее число баллов, смогут принять участие во втором, финальном этапе Олимпиады школьников «Надежда энергетики», организаторами которой являются Московский, Ивановский, Казанский энергетические и Сибирский федеральный университеты. Он будет проходить в заочной форме. Финалисты получат кейсы с заданиями, направленными на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.





По итогам второго этапа будут определены победители и призеры Олимпиады, которые смогут стать участниками Энергетической проектной смены ПАО «Россети» на площадке одного из всероссийских детских оздоровительных центров. Энергетическая проектная смена организуется для школьников, показавших лучшие результаты в рамках Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети» и Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», а также получивших соответствующие сертификаты школьников - участников секции «Технологии энергии» финальных мероприятий Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».





Участники смены смогут пройти обучение по системной инженерии на основе agile-подхода, инвестиционному проектированию, получить необходимые знания по архитектуре, технологиям и экономике цифровых электрических сетей, повысить навыки технического проектирования, ознакомиться с работой электросетевого комплекса. По итогам проектной смены команды представляют действующие прототипы проектных решений – расчеты, модели, программные продукты. Результаты работы над проектами-победителями представляются в рамках конкурсов инновационных проектов, в числе которых Всероссийский конкурс в области наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв», Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».





Всю информацию, касающуюся проведения Олимпиады, можно узнать на сайте: http://olimpiadarosseti.ru/.



