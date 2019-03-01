Курянка, покупая шубу в Интернете, лишилась валюты

Ежедневно в полицейских сводках регистрируются новые виды мошенничеств. Практически все они бесконтактные и совершаются через телефон или сеть Интернет. Мошенники не только интересуются банковскими счетами и картами граждан, но часто обладают достаточными знаниями и умениями, чтобы создавать фейковые сайты или страницы в социальных сетях.

Один из таких ресурсов, выдающий себя за представительство итальянской фирмы по торговле мехом накануне привлёк внимание жительницы Курска в соцсети «Одноклассники», - рассказали в курском УМВД. Девушка нашла на странице интернет-магазина предложение о продаже норковой шубы за 240 долларов США. Предчувствуя выгодную покупку, она сделала заказ, и вскоре с ней связался человек, представившийся менеджером по продажам. Он предложил оплатить заказ переводом на банковскую карту Сбербанка. Курянка прочитала положительные отзывы, которые имелись на странице магазина от пользователей соцсети и согласилась. Менеджер пообещал прислать курьера с товаром в ближайшее время, но ожидание затянулось. Вскоре страница мехового магазина исчезла с сайта, а профиль администратора был удалён. Девушка попыталась написать людям, которые оставляли отзывы о ресурсе, но они общаться не пожелали и внесли её в чёрный список.

Курянка, осознав, что ни денег, ни шубы больше не увидит, обратилась в полицию. В рамках расследования уголовного дела стражи порядка направили соответствующие запросы в представительства банка и социальной сети. Сейчас установливаются личности мошенников. За это преступление им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



