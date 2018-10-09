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    Курянину полгода не платили зарплату

    Сегодня, 12:54
    Курянину полгода не платили зарплату
    В Курске возбудили уголовное дело по факту умышленной невыплаты руководством одной из организаций зарплаты работнику. 

    Расследованием занимается Следственный отдел по ЦАО Курска СУ СК России по Курской области. 
    По версии следствия, руководители одной из организаций города целых полгода (с декабря 2017-го по май 2018-го) в полном объёме умышленно не выплачивали заработную плату одному из работников, нарушив таким образом сразу и требования Конституции и трудового законодательства нашей страны. В результате перед курянином образовалась задолженность на общую сумму не менее 61 тысячи рублей.   
    Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

     

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