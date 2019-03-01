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    Курянин содержал наркопритон в квартире родителей

    Вчера, 13:42
    Курянин содержал наркопритон в квартире родителей
    Курские полицейские задержали 43- летнего мужчину, подозреваемого в содержании наркопритона. Курянин был неоднократно судим за наркотики, и имел зависимость от запрещённых веществ.
    Освободившись из мест лишения свободы, мужчина нашёл «легкий» способ получения дозы. Он превратил родительскую квартиру в наркопритон, который просуществовал более полугода.
    Но вскоре сомнительное жилище посетили оперативники. В квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли приспособления для употребления наркотиков.
    Курянин во всём признался и пояснил, что предоставлял жильё собратьям по несчастью в обмен на  «дозу». Возбуждено уголовное дело.

     

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