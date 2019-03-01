поиск по сайту
 

    В Курске каждый десятый папа берёт больничный по уходу за больным ребёнком

    Вчера, 15:01
    В Курске каждый десятый папа берёт больничный по уходу за больным ребёнком
    Как показывает практика, чаще всего больничный по уходу за ребенком берет мама. Однако по закону право на него есть у любого родственника, который будет ухаживать за заболевшим малышом. Специалисты Курского отделения Фонда социального страхования отмечают, что в каждом 10 случае листки нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в последние месяцы брали папы.
    Оплата больничных в Курской области осуществляется Фондом непосредственно на счета получателей, так как с июля 2018 года в регионе осуществляется пилотный проект «Прямые выплаты». За это время региональным отделением ФСС оплачено около 80 тысяч листков нетрудоспособности, из них 15 тысяч – по уходу за больным ребенком. Сумма родительских пособий по уходу за больными детьми составила более 60 млн рублей.
    В общей сложности жители Курской области находились на больничных со своими детками более 117 тысяч дней, при этом представители сильной половины - свыше 13 тысяч дней.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама