В Курске каждый десятый папа берёт больничный по уходу за больным ребёнком

Как показывает практика, чаще всего больничный по уходу за ребенком берет мама. Однако по закону право на него есть у любого родственника, который будет ухаживать за заболевшим малышом. Специалисты Курского отделения Фонда социального страхования отмечают, что в каждом 10 случае листки нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в последние месяцы брали папы.

Оплата больничных в Курской области осуществляется Фондом непосредственно на счета получателей, так как с июля 2018 года в регионе осуществляется пилотный проект «Прямые выплаты». За это время региональным отделением ФСС оплачено около 80 тысяч листков нетрудоспособности, из них 15 тысяч – по уходу за больным ребенком. Сумма родительских пособий по уходу за больными детьми составила более 60 млн рублей.

В общей сложности жители Курской области находились на больничных со своими детками более 117 тысяч дней, при этом представители сильной половины - свыше 13 тысяч дней.