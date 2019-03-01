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    Для подтверждения основного вида экономической деятельности остался месяц

    Вчера, 17:01
    Для подтверждения основного вида экономической деятельности остался месяц
    Осталось чуть более месяца для подтверждения основного вида экономической деятельности. Работодатели, не откладывайте дело в долгий ящик! От этого зависит, какой класс профессионального риска и страховой тариф по взносам на травматизм в текущем году установят вашей компании.
    Документы необходимо подать до 15 апреля, перечень представлен на сайте Курского регионального отделения ФСС http://r46.fss.ru/24008/24016/index.shtml в «Бланках и памятках» раздела «Для страхователя». В целях экономии вашего времени их можно направить в электронном виде - через Единый портал государственных услуг - www.gosuslugi.ru.
    Дополнительную информацию можете получить по телефону 72-23-50.

     

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