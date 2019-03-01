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    Курская сельхозорганизация рассчиталась с поставщиками после вмешательства приставов

    Вчера, 16:02
    Курская сельхозорганизация рассчиталась с поставщиками после вмешательства приставов
    Курские судебные приставы помогли  обществу с ограниченной ответственностью взыскать крупную задолженность с другой организации. 
    ООО «Правда», занимающаяся сельскохозяйственной деятельностью, по решению суда, должна была выплатить долг в пользу ООО «КВС РУС» в размере 4 млн. руб. Но погашать задолженность фирма не спешила. 
    Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении нескольких транспортных средств, принадлежащих должнику-организации (Lexus, Ford Ranger, Toyota Hilux, несколько автомобилей марки ЗИЛ и КАМАЗ, автобусы и грузовые прицепы, а также другие автотранспортные средства), - рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП.
    Такие жёсткие меры подействовали - руководитель «Правды» поспешил оплатить долг в полном размере.

     

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