Курская сельхозорганизация рассчиталась с поставщиками после вмешательства приставов

Курские судебные приставы помогли обществу с ограниченной ответственностью взыскать крупную задолженность с другой организации.

ООО «Правда», занимающаяся сельскохозяйственной деятельностью, по решению суда, должна была выплатить долг в пользу ООО «КВС РУС» в размере 4 млн. руб. Но погашать задолженность фирма не спешила.

Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении нескольких транспортных средств, принадлежащих должнику-организации (Lexus, Ford Ranger, Toyota Hilux, несколько автомобилей марки ЗИЛ и КАМАЗ, автобусы и грузовые прицепы, а также другие автотранспортные средства), - рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП.

Такие жёсткие меры подействовали - руководитель «Правды» поспешил оплатить долг в полном размере.