В Курскую область не пустили 20 тонн молдавских яблок

Сегодня, 5 марта региональное Управление Россельхознадзора на участке государственной границы, в пункте пропуска «Крупец», задержало партию свежих яблок. Продукция следовала из Молдавии в Москву.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля специалисты выявили несоответствие сведений, указанных в фитосанитарном сертификате на продукцию, на этикетках упаковок и в коммерческих транспортных (перевозочных) документах на товар.

В итоге ведомство приняло решение о запрете ввоза этой партии яблок общим весом 20,8 т на территорию России.



