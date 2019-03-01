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    В Курскую область не пустили 20 тонн молдавских яблок

    Вчера, 16:32
    В Курскую область не пустили 20 тонн молдавских яблок
    Сегодня, 5 марта региональное Управление Россельхознадзора на участке государственной границы, в пункте пропуска  «Крупец», задержало партию свежих яблок. Продукция следовала из Молдавии в Москву.   
    При проведении карантинного фитосанитарного контроля специалисты выявили несоответствие сведений, указанных в фитосанитарном сертификате на продукцию, на этикетках упаковок  и  в коммерческих  транспортных (перевозочных) документах на товар.
    В итоге ведомство приняло решение о запрете ввоза этой партии яблок общим весом 20,8 т на территорию России. 

     

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