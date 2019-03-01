В Курске проведёт мастер-класс по бадминтону космонавт Александр Мисуркин

В Курске на выходных российский космонавт Александр Мисуркин проведёт мастер-класс по бадминтону. В наш город он приедет по приглашению организаторов «Лиги необычных видов спорта «Бей-Беги».

Мероприятие начнётся 10 марта в 14:30 в спортзале Юго-Западного государственного университета. Помимо своей основной работы космонавтом, Александр также является президентом федерации бадминтона Орловской области. Он стал одним из участников товарищеского матча по бадминтону на МКС, который прошёл 1 января прошлого года.

В этот же день в 11:30 в Арт-пространстве "Луна" (г. Курск Щепкина 4-б, ТЦ "Манеж" 3 этаж) пройдёт встреча Александра Мисуркина с молодёжью в рамках проекта "Диалог на равных".