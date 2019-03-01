После обращения активистов ОНФ прокуратура обнаружила незапечатанные ящики для голосования

В результате прокурорской проверки, инициированной курскими активистами ОНФ, выяснилось, что администрация Курска не опечатала коробки, мешки и пачки с бюллетенями счётных комиссий с итогами рейтингового голосования по включению объектов в программу формирования комфортной городской среды в 2018 г. Однако нарушений в документах территориальных счётных комиссий по подсчёту голосов прокуратуре обнаружить не удалось.

Власти аргументировали обустройство территории коммерческого предприятия на пересечении дорог итогами народного рейтингового голосования. Активисты ОНФ усомнились, что горожане отдали больше голосов за клумбы с лавочками около памятника под выхлопными газами, нежели за зелёную территорию, которая нуждалась в обустройстве. Общественники убедились, что в бюллетенях голосования, которое состоялось в Курске 18 марта 2018 г., сквер около ПОГА-1 был обозначен как некая общественная территория на улице Энгельса без точной геолокации. С учётом большой протяжённости улицы и размытого определения места нахождения сквера можно было предположить какую угодно общественную площадку.

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру, чтобы представители надзорного ведомства выяснили, было ли нарушено законодательство при организации рейтингового голосования. Прокуроры установили, что за благоустройство общественной территории на улице Энгельса проголосовали 9199 курян: 2561 житель Центрального округа Курска, 542 жителя Железнодорожного округа, 6096 – из Сеймского округа. В целом счётные протоколы окружных администраций соответствуют данным территориальных комиссий по округам.

Однако «пачки, мешки и коробки с бюллетенями счётных комиссий в нарушение требований п.15 Порядка не были заклеены и скреплены подписью председателей территориальных счётных комиссий», сообщила областная прокуратура.

«Хотели куряне или нет, чтобы за государственный счёт была благоустроена площадка перед бизнес-организацией, или выбрали бы для этого другой парк, оказалось неважно, – отметила координатор Центра ОНФ по мониторингу и благоустройству городской среды Анна Коновалова. – Благодаря отсутствию опечатанных ящиков был обоснован очень сомнительный выбор. По итогам прошлого года Курская область была на 33 месте в России по учёту мнения граждан при выполнении благоустройства территорий. Однако к Курску такая высокая оценка неприменима. Мы это видим и по неудовлетворительным итогам реализации программы благоустройства 2018 года, и по качеству обсуждения непроработанных проектов 2019 года».

На основании итогов проверки прокуратура Курска подготовила представление для внесения в адрес главы администрации города.

Напомним, в ходе мониторинга выполнения программы благоустройства городской среды в октябре прошлого года член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина выявила в Курске сквер на улице Энгельса, на который было потрачено 7 млн. руб. По мнению федерального эксперта, сквер с памятником военным шофёрам не предназначен для отдыха или прогулок, потому что находится на перекрёстке оживленных дорог, к нему нет пешеходных переходов.